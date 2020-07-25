РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 июл. Жители подмосковного Красногорска могут побывать на бесплатном рок-концерте под открытым небом в субботу, сообщается в Instagram-аккаунте Молодежного центра.

«В субботу на Ивановских прудах снова заиграет живая музыка. Музыканты «Рокстории» сыграют песни легендарных представителей российской рок-сцены, а также представят собственные авторские наработки», - говорится в сообщении.

Каждый зритель сможет исполнить свою музыку в рамках «свободного микрофона».

«Встречаемся в 18:00 под навесом «Ивановские пруды». Вход свободный! Только маску не забудь!» - заключается в материале.