РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 июл. В городском округе Мытищи выявили пять новых случаев коронавируса за минувшие сутки, всего в горокруге зафиксировали 2 056 подтвержденных случаев Covid-19, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за минувшие сутки выявили 143 новых случая коронавируса.

«Всего на данный момент в Московской области выявлен 62 461 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 085 человек. Выздоровели и выписались 44 739 человек. В городском округе Мытищи выявили 2 056 случаев коронавируса», - говорится в сообщении.

23 июля количество подтвержденных случаев заболевания в муниципалитете составляло 2 051.

В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия 8(800)550-50-30. Всем жителям региона советуют носить медицинские маски в общественных местах.

Текстовая трансляция

24 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 90% торговых объектов Подмосковья возобновили работу. Также свою работу возобновили 50% кафе и ресторанов Подмосковья.

- Прием наличных для оплаты проезда возобновят в общественном транспорте Подмосковья 25 июля. Он возвращается к привычному режиму работы.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 811 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 143 случая заражения. В Москве - 645 случаев.

- Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего сначала пандемии инфекция унесла жизни свыше 4,3 тысячи жителей столицы.