РИАМО - 24 июл. С 15 августа по трем участкам выделенных полос в столице проезд разрешат только наземному городскому транспорту и автомобилям экстренных служб, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.

Автомобилям такси движение по ним запретят.

«Количество автомобилей такси в Москве с 2010 года увеличилось более чем в шесть раз. В последнее время на особенно загруженных участках дорог, где оборудованы специальные полосы для приоритетного движения городского транспорта, образуются «пробки» из такси», – говорится в сообщении.

Из-за этого городской транспорт отстает от графика.

Новые правила проезда начнут действовать на участках Проспекта Мира от улицы Кибальчича до Ростокинской улицы в направлении области, дублере Ярославского шоссе от улицы Холмогорская до улицы Вешних Вод в направлении центра и дублере Волгоградского проспекта от дома 97, корпус 1, до дома 59.

По этим участкам выделенных полос проходят 49 маршрутов общественного транспорта, которыми пользуются более 150 тысяч пассажиров ежедневно.

Помимо этого, выделенная полоса на участке дублера Волгоградского проспекта от дома 97, корпус 1, до дома 59 заработает в ежедневном режиме.