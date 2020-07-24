РИАМО – 24 июл. В исполнительном комитете Российского футбольного союза утвердили структуру календаря на следующий сезон Российской премьер-лиги, сообщает Газета.ru.

«Сезон-2020/2021 стартует 7 августа матчем за Олимп — Суперкубок России, который пройдет в Москве на домашней арене ЦСКА», - говорится в сообщении.

Первый тур планируют провести 8-9 августа. Всего в последний месяц лета будет проведено шесть туров.

На зимнюю паузу футбольные команды уйдут 17 декабря, а продлится она до 26 февраля.

Туры весенней части РПЛ запланированы в недельном цикле. Розыгрыш завершится 16 мая.