РИАМО - 25 июл. В субботу выпускники в России, в том числе в Подмосковье и Москве, смогут сдать ЕГЭ по всем предметам в рамках второго резервного дня сдачи экзамена.

Первый резервный день сдачи ЕГЭ провели 24 июля. Тогда выпускники смогли сдать все предметы, кроме русского и иностранных языков. Результаты данных испытаний буду известны не позднее 3 августа.

В резервные дни ЕГЭ сдают выпускники, пропустившие или не завершившие сдачу экзамена в основной срок по болезни или другой уважительной причине, а также те, у кого совпали даты проведения госэкзамена по разным предметам.

Всего в Московской области работают 264 пункта для сдачи ЕГЭ. За ходом проведения экзамена следят общественные наблюдатели.

В пунктах сдачи ЕГЭ в столице проводится регулярная дезинфекция из-за ситуации с коронавирусом. Все сотрудники, задействованные в приеме экзамена, прошли тестирование на Covid-19.

Основной период сдачи ЕГЭ в стране проходил с 3 июля. «Вторая волна» сдачи экзамена стартует 3 августа.