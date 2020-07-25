РИАМО - 25 июл. Водители и кондукторы общественного транспорта Московской области снова начинают прием наличных средств у пассажиров для оплаты проезда, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Ситуация с Covid-19 на территории Московской области нормализуется. Губернатор региона Андрей Воробьев подписал постановление, согласно которому в Подмосковье возобновится прием наличных для оплаты проезда в общественном транспорте.

«Общественный транспорт возвращается к привычному режиму работы. С субботы в регионе будет возобновлена оплата проезда за наличный расчет. Для пассажиров сохраняется требование о ношении масок в транспорте. Водитель автобуса не поедет, если все пассажиры в салоне не будут в масках», – подчеркнула первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

Ранее из-за пандемии коронавируса в Московской области было введено ограничение, согласно которому оплатить проезд в общественном транспорте можно было только картой «Стрелка» или бесконтактной банковской картой.

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Текстовая трансляция

24 ИЮЛЯ

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- Чаще всего пассажиры надевают маски и перчатки на станциях метро «Новослободская», «Улица 1905 года», «Парк культуры», «Серпуховская» и «Чеховская». Реже всего меры предосторожности соблюдают на станциях «Теплый Стан», «Комсомольская», «Павелецкая», «ВДНХ» и «Савеловская».

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- Прием наличных для оплаты проезда возобновят в общественном транспорте Подмосковья 25 июля. Он возвращается к привычному режиму работы.

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