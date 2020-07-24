РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 июл. В городском округе Мытищи в сентябре планируют открыть поликлинику на улице Воровского, она раскроет свои двери и для взрослого населения, и для детей, сообщил главный врач МГКБ Андрей Третьяков.

Ранее поликлиника на улице Воровского в городском округе Мытищи в связи с эпидемией коронавируса была перепрофилирована под стационар для выздоравливающих пациентов и пациентов, имеющих легкую форму заболевания коронавирусом.

«Мы готовили поликлинику к открытию в мае, но произошла корректировка в связи с эпидемией коронавируса. В эту поликлинику поступали жители со всей Московской области», - сказал Третьяков в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

По его словам, в июне выписали всех пациентов, поликлинику отмыли. На данном этапе проходит процесс лицензирования, наладки оборудования. В сентябре она раскроет свои двери и для взрослого населения, и для детей.

Он отметил, что население будет прикреплено к новому медучреждению с территории поликлиники №1 и детской поликлиники №4. Также на базе этих поликлиник будут организованы диагностические центры, куда будут направляться жители со всего городского округа Мытищи, для того, чтобы был правильно и точно поставлен диагноз.