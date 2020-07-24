РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. В подмосковном Подольске комплексно благоустроят дворовые территории на улице Подольская и по просьбе жителей сделают парковку для инвалида, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

По поручению парламентария его помощник Сергей Кулев осмотрел территорию на улице Подольская во дворе дома 4 у корпусов 2 и 3. Совместно с сотрудниками и руководством МУП «ДЕЗ», представителями МКУ «Окружное хозяйство» и подрядчика ООО «АМВ Групп» на месте обсудили планы благоустройства дворовой территории.

«Во дворе домов планируют организовать парковки, отремонтировать тротуар и входные зоны подъездов. Установят бордюры и антипарковочные сигнальные столбики на тротуарах, заасфальтируют места парковок и придомовую дорогу. Новый асфальт уложат и на дорожке, идущей в сторону детского садика от котельной до второго подъезда корпуса 3», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также пообещал учесть пожелания жителей по вырубке деревьев и кустов, которые сильно затеняют квартиры. Сделать парковочное место для инвалида, проживающего в подъезде 6 в корпусе 3 дома 4 на улице Подольская. Также жители попросили засыпать участок земли рядом с детской площадкой, так как там застаивается вода, и заасфальтировать тропинку между домами.

Подрядчик планирует приступить к работам уже в ближайший понедельник, о чем проживающих известят заранее.