РИАМО - 24 июл. Мультимедийный проект «Журналистский долг памяти» запустил Союз журналистов Подмосковья при участии редакций муниципальных и региональных СМИ, а также юнкоров, говорится в сообщении пресс-службы Союза журналистов Московской области.

Проект направлен на восстановление и сохранение исторической памяти о событиях и героях Великой Отечественной войны. Он был поддержан и получил президентский грант. Важная задача проекта - сформировать у молодых людей людей ценности патриотизма, чувство гордости за свою страну и причастность к ее истории.

«Наш проект - это не только обычная работа журналиста, есть в нем еще и очень важная образовательная составляющая: в рамках этого проекта мы проводим встречи со студентами, школьниками, юнкорами, на которых рассказываем об исследовательской краеведческой работе», - сказала председатель Союза журналистов Подмосковья, секретарь Союза журналистов России Наталья Чернышова.

В рамках проекта «Журналистский долг памяти» проведут экспедицию «Ильинский рубеж», посвященную памяти героического подвига подольских курсантов, издадут книгу «Мы вашей памяти верны». Кроме того, проведут обучающие мероприятия - мастер-классы и творческие встречи для юнкоров, школьников и студентов.

Как отметила Чернышова, молодежь сегодня очень активно и легко использует новые информационные технологии, но, к сожалению, глубоко проникнуть в такую важную тему, как Великая Отечественная война, удается нечасто. Сказывается недостаток навыков исследовательской работы.

«Это не вина их, а проблема. Проблема, которую можно и нужно решать, потому что в журналистике такие навыки очень важны. И этому мы молодых журналистов и будем учить. В наших ближайших планах - проведение мастер-классов, на которых опытные специалисты будут помогать молодым людям, в том числе и осваивать технологию создания видео для последующего его размещения на YouTube и на других современных информационных площадках», - отмечается в сообщении.

Представители Союза журналистов Подмосковья не первый год проводят мастер-классы, на которых формируются творческие навыки, необходимые для работы с текстами, в том числе и с военно-историческими.

«Да, ветеранов осталось совсем немного, но сколько фотографий, писем, других «свидетелей эпохи» еще хранится в их семьях! С ними тоже не только интересно, но и важно работать. Но их надо «уметь» прочесть, учитывая контекст эпохи. Кроме того, именно у нас, в подмосковном Подольске, находится архив министерства обороны, в котором находится огромное количество уникальных, не исследованных еще документов. Но с ними тоже надо уметь работать! И мы этому учим!» - подчеркнула Чернышова.

В рамках проекта лучшие журналистские материалы об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла, в том числе и работы молодых авторов, уже готовятся к изданию в книге «Мы вашей памяти верны». Книгу презентуют в столице в конце августа.

Узнать подробности о проекте можно на сайте Союза журналистов Подмосковья.