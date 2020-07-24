РИАМО – 24 июл. Про ранние арбузы часто говорят, что они «напичканы нитратами», но при массовом выращивании арбузов применять нитраты сложно, в самом плоде никаких веществ быть не может, поэтому ранние арбузы ничем не опасны, сообщила агроном Елизавета Тихонова.

«Любят говорить, что «колют арбузы». Колоть нитратами невозможно, арбуз умрет. Даже если вводить их через корневую систему. Эти вещества нужны листве, и в плод они не пойдут. Единственно, где они могут появиться, то это в кожуре, но ее и так никто не ест», – сказала Тихонова в эфире радио Sputnik.

Также в народе бытует мнение, что ранние арбузы недостаточно сладкие. Однако, по словам агронома, сладость плода зависит не от срока созревания, а от количества воды, которую используют при его выращивании.

При этом она ответила утвердительно на вопрос о том, можно ли уже сейчас покупать арбузы.

«Не можно, а нужно. Сейчас в продаже можно встретить дагестанские и иранские арбузы. В Иране получают четыре урожая. В Узбекистане иногда бывает три урожая, первый под пленкой, потом рассадная культура и последняя суходольная. Различаются они только сладостью. Чем больше воды используется при выращивании, тем менее сладок плод. Поэтому самые сладкие суходольные, но они поспевают к концу июля – началу августа», – объяснила эксперт.