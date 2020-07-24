РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июл. Представители «Молодой Гвардии Единой России» подмосковного Красногорска поздравили сотрудников магазинов округа с Днем работников торговли, сообщается в Instagram-аккаунте общественного движения.

День работников торговли отметят в России 25 июля. Сотрудникам магазинов вручили тематические открытки и воздушные шары.

«Наша задача - выделить деятельность работников сферы торговли и подчеркнуть важность этой области для экономики нашей страны, поэтому в честь этого знаменательного события 23 июля наши молодогвардейцы совместно с членами партии «Единая Россия» поздравили сотрудников сетевых магазинов», - говорится в сообщении.