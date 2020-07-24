РИАМО - 24 июл. Члены Архитектурной комиссии Градостроительного совета Московской области рассмотрели проекты интерьеров школ на 825 мест, которые планируют построить в двух городах Подмосковья, после чего одобрили их, говорится в сообщении пресс-службы комитета по архитектуре и градостроительству Подмосковья.

«Четырехэтажные школьные здания будут реализованы на основе проекта повторного применения, разработанного компанией «Мосрегионпроект». Его общая площадь составляет порядка 14 тысяч квадратных метров. Школы планируется возвести в микрорайоне «Северный-2» города Электросталь и в микрорайоне «Потапово-3А» города Щелково», – сказал глава комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

В проект здания общеобразовательного учреждения входит группа из нескольких функциональных блоков. Авторы проекта подготовили для каждой группы свой цветовой код.

Проектировщики «Мосрегионпроекта» отметили, что стиль интерьеров школ основан на уникальных свойствах белого цвета.

«Белый здесь является главным фоном, «листом бумаги», на котором разыгрывается драматургия технологичности, колористики и дизайна», – объяснил главный архитектор проекта Владимир Ртищев.