РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июл. В подмосковном Красногорске 600 браков зарегистрировали с начала нынешнего года, сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

«В Красногорске зарегистрировано 600 браков с начала года. Юбилейными молодоженами стали жители округа Дмитрий и Дарья Аксеновы. Заявление они подали еще 20 апреля», - говорится в сообщении.

Оформить брак в Красногорске можно только в отделе ЗАГСе Московского областного Дворца бракосочетания №2, расположенном в ТРК Vegas по адресу: Красногорск, улица Международная, дом №12.