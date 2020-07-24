РИАМО - 24 июл. На станциях метро «Новослободская», «Улица 1905 года», «Парк культуры», «Серпуховская» и «Чеховская» пассажиры чаще всего надевают маски и перчатки, сообщил заммэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

«По результатам, которые мы видим сегодня, коронавирус отступает в Москве, но, по оценкам врачей, вероятность заболеть еще достаточно высока. Во многих городах мира снова серьезно усилены ограничительные меры и требования по личной защите, особенно в части постоянного ношения масок – Лондон, весь Израиль, пляжи Испании. Основная причина этих мер – рост или отсутствие положительной динамики заболеваемости коронавирусом», — сказал Ликсутов.

Он напомнил, что в общественном транспорте по-прежнему нужно обязательно надевать маски.

Реже всего пассажиры надевают маски и перчатки на станциях «Теплый Стан», «Комсомольская», «Павелецкая», «ВДНХ» и «Савеловская».

Ликсутов призвал пассажиров выполнять рекомендации врачей и надевать маски и перчатки в общественном транспорте.

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Текстовая трансляция

24 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 90% торговых объектов Подмосковья возобновили работу. Также свою работу возобновили 50% кафе и ресторанов Подмосковья.

- Прием наличных для оплаты проезда возобновят в общественном транспорте Подмосковья 25 июля. Он возвращается к привычному режиму работы.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 811 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 143 случая заражения. В Москве - 645 случаев.

- Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего сначала пандемии инфекция унесла жизни свыше 4,3 тысячи жителей столицы.