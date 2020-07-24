РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 июл. Около 5 тысяч мытищинцев сдали тест на антитела к коронавирусной инфекции, сообщил главный врач МГКБ Андрей Третьяков.

«Уже около 5 тысяч мытищинцев сдали анализы, прошли тестирование. Ответы можно получить онлайн. Если ответ отрицательный, в онлайн варианте он будет отправлен, если приходит сомнительный или положительный ответ, то на дом будет выезд дежурного или участкового врача, либо сотрудников МГКБ», - сказал Третьяков в эфире телеканала «Первый Мытищинский».

По его словам, у тех, кто имеет симптоматику или имел контакт с пациентами и заразившимися людьми, медики берут мазки.

Он отметил, что при иммуноферментном анализе крови на антитела к коронавирусу среднее время ожидания результатов составляет три-четыре дня, а если берут мазок, то время может увеличиться до пяти-шести дней.

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24 ИЮЛЯ

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