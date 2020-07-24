РИАМО - 24 июл. Сотрудники Росгвардии задержали 48-летнего ранее судимого жителя Балашихи, которого подозревают в краже алкоголя из гипермаркета, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Сигнал тревоги поступил на пульт дежурного Егорьевского отдела вневедомственной охраны из охраняемого гипермаркета.

«Сотрудники группы задержания незамедлительно прибыли по указанному адресу. На месте выяснилось, что неизвестный мужчина, по внешним признакам находившийся в состоянии алкогольного опьянения, зашел в торговый зал магазина, сложил в рюкзак несколько бутылок алкогольной продукции и скрылся в неизвестном направлении», - говорится в сообщении.

Вскоре недалеко от магазина задержали мужчину, который распивал в кустах похищенный алкоголь. Его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту проводится проверка. Сумма ущерба уточняется.