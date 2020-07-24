РИАМО – 24 июл. Военные следователи отмечают рост количества уклонистов от службы в армии, в 2020 году число уклонистов выросло в 1,7 раза, сообщает Газета.ru.

«За первое полугодие текущего года общее количество преступлений, зарегистрированных военными следователями, сократилось в годовом измерении на 13%, в том числе в армии, Росгвардии, ФСБ и МЧС», - говорится в сообщении.

Часто призывники уклонялись от службы в ВС РФ путем симуляции болезни.

Также военные следователи зафиксировали, что в РФ увеличилось число коррупционных деяний и преступлений против общественной безопасности, в том числе взяточничества.