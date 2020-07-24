РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июл. Сильный ливень прошел в поселке Нахабино подмосковного Красногорска в пятницу, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

В городском округе в пятницу в течение дня периодически идет дождь. Около 17:10 в поселке Нахабино пошел сильный ливень с крупными каплями. Косой дождь шел на фоне ясного неба. Также были слышны раскаты грома.

Ранее очевидец сообщал о ливне с градом, который прошел в Красногорске в пятницу днем.