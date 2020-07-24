РИАМО – 24 июл. Охрана больницы имени Филатова в Москве напала на водителя скорой помощи, он написал заявление в полицию, сообщает Mash.

Водитель скорой помощи Андрей Скороходов ждал медицинскую бригаду. В это время к автомобилю подошла охрана.

«В адрес Скороходова посыпались ругательства, <…> один из охранников просунул руку через окно, открыл тачку и сам пытался отогнать машину», - отмечается в публикации.

Один из охранников ударил водителя в лицо. Скороходов обратился в травмпункт, зафиксировал побои, после чего написал заявление в полицию.

На форме охранников была эмблема «ЩИТ». Они требовали уехать из-за режима карантина. Но Скороходов отказал, потому что не хотел, чтобы фельдшеры искали машину и шли к ней пешком.