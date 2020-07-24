РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. В подмосковном Подольске комиссия приняла с замечаниями четыре отремонтированных подъезда на улице Ленина, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Помощник парламентария Максим Круглов совместно с заместителем директора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрием Фокиным, представителями МЖРП-1 и Госжилинспекции принял участие в приемке ремонта подъездов в многоквартирном доме на проспекте Ленина, 111.

«Ремонт сделан во всех четырех подъездах дома. В рамках программы выполнены работы по установке новых осветительных приборов, покраске стен и потолков, установлены новые современные окна, и отремонтированы входные группы. Работы приняты, но с замечаниями», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Незначительные недочеты по ремонту и уборке подъездов управляющая компания пообещала устранить в ближайшее время.