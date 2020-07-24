РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. В подмосковном Подольске рецидивист из Москвы угнал автомобиль стоимостью 260 тысяч рублей, его задержали сотрудники полиции, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть второго отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 45-летнего местного жителя о том, что неизвестные похитили его автомобиль иностранного производства. Общая сумма материального ущерба составила 260 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступления задержали ранее неоднократно судимого 28-летнего жителя Москвы. Похищенное транспортное средство изъято сотрудниками полиции», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Злоумышленника задержали.