РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июл. С территории ЖК «Опалиха О3» в подмосковном Красногорске вывезли 300 кубометров строительного мусора, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«300 кубометров строительного мусора вывезли подрядчики администрации горокруга Красногорск с территории жилого комплекса «Опалиха О3» в пятницу», - говорится в сообщении.

Ранее на строительный мусор, выброшенный в разных районах ЖК неизвестными злоумышленниками, пожаловались жители микрорайона. Территория является объектом незавершенного строительства и находится на балансе застройщика - фонда «Дом РФ».

«Тем не менее, понимая значимость проблемы, по поручению главы округа Эльмиры Хаймурзиной основной массив вывезен с территории комплекса», - добавляется в материале.

Параллельно в микрорайоне прошли рейды Госадмтехнадзора Московской области.

«С поличным пойманы несколько нарушителей. К административной ответственности будет привлечена также управляющая компания, обслуживающая данный жилой комплекс», - заключается в сообщении.