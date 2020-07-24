РИАМО (МЫТИЩИ) - 24 июл. Сотрудников Мытищинской ярмарки наградили за работу в период эпидемии коронавирусной инфекции, временами им приходилось работать круглосуточно, сообщил председатель совета депутатов горокруга Андрей Гореликов.

В преддверии Дня работников торговли Гореликов поздравил с профессиональным праздником коллектив АО «Мытищинская ярмарка».

«Вместе с начальником управления потребительского рынка и услуг Любовью Сабирзяновой вручили награды проект-менеджеру предприятия Максиму Золину и помощнику генерального директора Людмиле Малаховой», - написал Гореликов в своем Instagram-аккаунте.

По его словам, накануне профессионального праздника они приехали не просто поздравить работников торговли, но и сказать слова благодарности коллективу Мытищинской ярмарки, в период пандемии на долю ее сотрудников выпал огромный объем работы, временами приходилось работать круглосуточно.

Он отметил, что ярмарка работала бесперебойно и внесла огромный вклад в формирование продуктовых и бытовых наборов губернатора Подмосковья, которые волонтеры Мытищ доставляли тем, кто особенно нуждался в поддержке.