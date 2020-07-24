РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. В Центральном парке подмосковных Люберец 25 июля пройдет мастер-класс по воздушной акробатике, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В эту субботу, 25 июля, в Центральном парке культуры и отдыха Люберец пройдет открытый мастер-класс по воздушной акробатике. Принять участие в нем смогут все желающие в 16:00 на площади у фонтана», - говорится в сообщении.

На мастер-классе пройдет показательное выступление акробатов студии «Лаванда». Зрители получат приглашение на бесплатную тренировку и смогут сделать фотографии на воздушных полотнах.

Участникам мастер-класса потребуется удобная спортивная одежда.