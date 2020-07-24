РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. Жители подмосковных Люберец 25 июля могут принять участие в бесплатных онлайн-тренировках по фитболу и йоге, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В субботу, 25 июля, на портале «Живу спортом» состоятся очередные тренировки в Zoom-формате. В 10:00 пройдут фитбол, йога, кроссфит», - говорится в сообщении.

В 10:00 и 14:00 пройдет тренировка по общей физической подготовке для детей. В 11:00 состоится тренировка по «Активному долголетию».

Любой житель городского округа Люберцы может присоединиться к занятиям. Для этого необходимо выбрать тренировку из расписания, зарегистрироваться на портале живуспортом.рф, получить уникальную ссылку на Zoom-тренировку, подключиться, согласно расписанию, к Zoom-конференции и приступить к тренировке.

Проводят тренировки чемпионы России, мира и Европы по разным видам спорта, действующие члены сборной России и квалифицированные инструкторы.