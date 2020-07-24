РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. Свыше 1,2 тысячи жителей подмосковных Люберец используют приложение «Подмосковные стройки», округ вошел в десятку муниципалитетов Московской области по данному показателю, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

Городской округ Люберцы вошел в топ-10 муниципалитетов Московской области, чьи жители активнее всего используют приложение «Подмосковные стройки». Рейтинг муниципалитетов опубликовало Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

«В сервисе «Подмосковные стройки» информация обновляется ежедневно. Пользователи могут узнать, когда на площадке проводилась последняя проверка, сколько человек на сегодня задействовано в строительстве, а также планируемые сроки сдачи. Свыше 1 250 жителей используют данное приложение», - сказал Ружицкий.

На интерактивной карте можно найти информацию о строящихся, реконструируемых, административных, производственных и складских зданиях, торговых центрах, спортивных комплексах, стоянках и парковках.

Чтобы воспользоваться сервисом «Подмосковные стройки», нужно установить на свой смартфон приложение «Добродел».