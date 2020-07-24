РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. В подмосковном Подольске более 2 тысяч пенсионеров получили компенсации взносов за оплату капремонта в первом полугодии 2020 года, сообщается на сайте администрации округа.

В Московской области одиноко проживающие неработающие пенсионеры в возрасте от 70 лет, которые являются собственниками квартир, а также семьи неработающих пенсионеров того же возраста получают 50% компенсацию на оплату взноса за капитальный ремонт. Достигшие 80 лет – 100% компенсацию.

«В первом полугодии 2020 года 2 184 подольских пенсионера в возрасте 70 лет и старше, которые являются собственниками квартир, оформили дополнительную меру социальной поддержки по оплате взноса за капитальный ремонт», — сказал начальник Подольского управления социальной защиты населения Николай Шестаков.

Размер компенсации рассчитывается, исходя из стандарта нормативной площади жилого помещения и минимального размера взноса на капремонт. Для одиноко проживающих граждан это 42 квадратных метра, но не более занимаемой жилищной площади. Для семьи из двух человек – 21 квадратный метр на человека, семьи из трех и более человек – по 18 квадратных метров на человека.