РИАМО - 24 июл. В ночь на пятницу в столичном районе Марьино произошел ряд конфликтных ситуаций между гражданами, полицией возбуждены уголовные дела по факту хулиганских действий и разбоя, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

В ходе одного из конфликтов мужчине были причинены телесные повреждения и поврежден автомобиль, в котором он находился.

«Также неизвестные в помещении кафе, угрожая посетителям и персоналу, открыто похитили из кассы денежные средства в размере 50 тысяч рублей, повредили имущество, после чего с места происшествия скрылись», - говорится в сообщении.

Сотрудниками полиции и бойцами Росгвардии по подозрению в совершении противоправных действий задержано более 25 человек. Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 213 УК РФ «Хулиганство» и 162 УК РФ «Разбой».

В данный момент проводится целый комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Полиция будет незамедлительно пресекать любые проявления групповых нарушений общественного порядка, привлекать правонарушителей к предусмотренной законом ответственности.

«В соответствии с миграционным законодательством Российской Федерации в отношении иностранных граждан могут быть приняты меры, связанные с установлением временного ограничения на въезд в Российскую Федерацию сроком на пять лет», - напоминается в материале.