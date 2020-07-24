РИАМО - 24 июл. Два подземных пешеходных перехода через железнодорожные пути в городском округе Солнечногорск будут построены до конца текущего года, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Переход откроют на железнодорожной станции Подсолнечная. Тоннель длиной 82,3 метра и шириной 4 метра будет проходить под двумя главными путями. Аналогичный переход будет открыт вскоре на станции Поварово-1.

«Существующий надземный переход через железнодорожные пути на станции Подсолнечная построен в 1959 году, и давно требовал модернизации — особенно сложно попасть с одной стороны города на другую пожилым и маломобильным людям. Благодаря личному участию губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в 2019 году ОАО «РЖД» начало работы по строительству подземных переходов в Солнечногорске и Поварово», – сказал глава городского округа Владимир Слепцов.

Он уточнил, что до конца 2020 года оба подземных перехода будут введены в эксплуатацию.

Возведение подземных переходов для пешеходов в городском округе ведется, чтобы повысить уровень безопасности на железнодорожных объектах. После введения в эксплуатацию новых переходов старый надземный переход демонтируют.