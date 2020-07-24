РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 июл. В Домодедове снесли старые дома на улицах Советская и Заречная после переселения жителей в новое жилье, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Снос ветхого жилья в округе продолжается. Старые дома на улице Советская, дома №№61, 63, 67 и улице Заречная, дома №№54, 55 стали непригодными для проживания и были снесены после того, как люди переехали в новое жилье», - говорится в сообщении.

За время реализации программы переселения из ветхого жилого фонда квартиры в новостройках получили более 1,1 тысячи домодедовских семей. Программа реализуется за счет частных строительных компаний.