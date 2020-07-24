РИАМО - 24 июл. В пятницу в Ивантеевке по адресу: улица Хлебозаводская, 30, после ремонта открылось обновленное отделение Сбербанка 9040/00821. Офис специализируется на обслуживании частных клиентов, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

В торжественном открытии приняли участие глава городского округа Ивантеевки Максим Красноцветов, заместитель Председателя Среднерусского банка ПАО Сбербанк Сергей Ганиев и управляющий Северным отделением Сбербанка Сергей Фролов.

«Мы сегодня первыми пришли поздравить жителей Ивантеевки с открытием нового офиса Сбербанка. Это событие очень важно для создания необходимой и комфортной инфраструктуры города. Филиал находится в оживленной части города, надеюсь, что клиенты оценят все преимущества современного и комфортного сервиса от Сбербанка», - сказал глава городского округа Ивантеевка Московской области Максим Красноцветов.

«Сбербанк заботится о том, чтобы клиентам было удобно совершать банковские операции и проводит плановый ремонт офисов. Обновленные офисы отвечают всем современным требованиям безопасности и комфорта. В новом офисе появилась специальная зона продаж. В ней можно будет оформить кредит, полис страхования и подключить другие продукты банка и компаний экосистемы Сбербанка», - подчеркнул управляющий Северным отделением Среднерусского банка ПАО Сбербанк Сергей Фролов.

Для удобства клиентов оборудована круглосуточная зона обслуживания 24x7, где можно самостоятельно совершить большинство наиболее востребованных операций: снять наличные средства, пополнить карту, оплатить коммунальные услуги, погасить кредит и другие. Для этих услуг в офисе установлены 4 банкомата.

Сбербанк напоминает, что в качестве альтернативы совершения банковских операций в дополнительных офисах существует возможность управления денежными средствами дистанционно - с использованием сервисов Сбербанк Онлайн.