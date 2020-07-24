РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. За минувшие сутки в подмосковных Люберцах выявили четыре новых случая коронавируса, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 2 101 случай заболевания, сообщает областной оперштаб по борьбе с Covid-19.

143 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

«В Люберцах выявили за сутки четыре случая коронавируса. Всего в округе насчитывается 2 101 заболевший», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили один новый случай инфицирования коронавирусом, всего в округе зафиксировано 332 инфицированных. В Дзержинском не выявили новых случаев Covid-19 за сутки, число заболевших в округе с начала эпидемии составляет 574.