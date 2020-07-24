РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. В городском округе Подольск за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии в округе зафиксировали 3 818 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки выявили 143 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.

«В Подольске за сутки выявили четыре новых случая коронавируса. Всего в округе зафиксировано 3 818 заболевших», - говорится в сообщении.

Всего на данный момент в Московской области выявлено 62 461 случай заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 1 085 человек. Выздоровели и выписались 44 739 пациентов.

Статистика по городским округам составляется на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором.