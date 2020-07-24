РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 24 июл. В подмосковном Красногорске за минувшие сутки выявили 23 новых случая Covid-19, за весь период пандемии в округе зафиксировали 3 120 инфицированных, говорится в сообщении областного оперштаба.

«В Подмосковье за сутки выявлено 143 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выявленные случаи по городским округам: Красногорск - 3 120», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области зафиксировано 62 461 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 085 заболевших. Выздоровели и выписались 44 739 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Статистику по городским округам составляют на основе данных по проведенным в Московской области тестам на коронавирус, предоставляемых Роспотребнадзором по региону. В ней учитываются граждане, сдававшие анализ на Covid-19 в Московской области, и те, кто указал в графе «фактическое место проживания» один из городских округов Подмосковья.

Текстовая трансляция

24 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 90% торговых объектов Подмосковья возобновили работу. Также свою работу возобновили 50% кафе и ресторанов Подмосковья.

- Прием наличных для оплаты проезда возобновят в общественном транспорте Подмосковья 25 июля. Он возвращается к привычному режиму работы.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 811 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 143 случая заражения. В Москве - 645 случаев.

- Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего сначала пандемии инфекция унесла жизни свыше 4,3 тысячи жителей столицы.