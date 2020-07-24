РИАМО - 24 июл. Школа на 550 учеников, расположенная в деревне Черная сельского поселения Павло-Слободское городского округа Истра, получила разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищной политики Московской области.

«Уже в сентябре 2020 года школа в деревне Черная в Истре сможет принять 550 учеников. Застройщик передает учреждение в муниципальную собственность. В новом трехэтажном здании размещены учебные помещения для 22 классов начальной, средней и старшей ступеней. Школа обеспечена всеми необходимыми помещениями и инвентарем», ─ отметила министр жилищной политики региона Инна Федотова.

Она добавила, что образовательное учреждение находится на территории жилого комплекса «Новое Нахабино», там уже введен в эксплуатацию детский сад на 185 малышей.

В здании также предусмотрены помещения для групп продленного дня, спальни-игровые и санузлы. В состав общешкольной группы входят библиотека, столовая, спортивный зал, актовый зал, медицинские, административные, технические помещения. Общая площадь здания составляет более 9,6 тысячи квадратных метров.

На прилегающей территории оборудованы физкультурно-спортивная зона, беговые дорожки, футбольное поле, установлено спортивное оборудование и игровые комплексы.