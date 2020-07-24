РИАМО - 24 июл. За последние сутки в Подмосковье выявили 143 случая заражения коронавирусом, при этом в 26 округах не зафиксировали ни одного случая инфицирования, сообщает региональный оперативный штаб по ситуации с Covid-19.

Так, ни одного случая инфицирования не выявили за сутки в Бронницах, Власихе, Волоколамске, Дзержинском, Дмитрове, Дубне, Звездном городке, Кашире, Королеве, Красноармейске, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Лотошине, Лыткарине, Можайске, Молодежном, Одинцове, Пущине, Раменском, Рошале, Талдоме, Фрязине, Черноголовке, Шатуре, Шаховской и Электростали.

При этом 23 случая заражения за сутки выявили в Красногорске, 11 – в Ленинском, семь – в Домодедове и Истре, шесть – в Химках и Щелкове, по пять – Богородском, Воскресенске, Мытищах, по четыре – в Коломне, Люберцах и Подольске.

По три новых случая зафиксировали – в Долгопрудном, Рузе, Ивантеевке, Клину, Наро-Фоминске, Павловском Посаде, Пушкине, Сергиевом Посаде, Протвине, Ступине, Чехове и Электрогорске, по два – в Балашихе, Лобне, Егорьевске, Жуковском, Луховицах, Реутове и Серпухове, по одному – в Зарайске, Котельниках, Орехово-Зуеве, Озерах, Серебряных Прудах и Солнечногорске.

Всего на данный момент в Московской области выявлен 62 461 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 085 человек. Выздоровели и выписались 44 739 человек.

В Подмосковье поэтапно снимаются ограничения, введенные из-за коронавируса. Например, в полном объеме возобновили работу рестораны и кафе, открылись парки. В то же время в регионе продолжает действовать масочный режима. Кроме того, граждане должны соблюдать социальную дистанцию.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30. Также есть тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

24 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 90% торговых объектов Подмосковья возобновили работу. Также свою работу возобновили 50% кафе и ресторанов Подмосковья.

- Прием наличных для оплаты проезда возобновят в общественном транспорте Подмосковья 25 июля. Он возвращается к привычному режиму работы.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 811 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 143 случая заражения. В Москве - 645 случаев.

- Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего сначала пандемии инфекция унесла жизни свыше 4,3 тысячи жителей столицы.