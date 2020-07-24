РИАМО - 24 июл. За сутки в Московской области скончались 10 человек, за все время умерли 1085 человек, заразившихся Covid-19, говорится в сообщении оперштаба Подмосковья.

За минувшие сутки в регионе зафиксировали 143 новых случая коронавируса, за весь период в регионе выявили 62 461 случай заражения. За все время 44 739 пациентов с подтвержденным коронавирусом выздоровели в Подмосковье.

Обстановка с коронавирусом в Московской области стабилизировалась. Власти снимают ранее введенные ограничения. Так, в полном объеме возобновлена работа предприятий общепита.

В общественных местах стоит по-прежнему носить защитные маски.

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Текстовая трансляция

24 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 90% торговых объектов Подмосковья возобновили работу. Также свою работу возобновили 50% кафе и ресторанов Подмосковья.

- Прием наличных для оплаты проезда возобновят в общественном транспорте Подмосковья 25 июля. Он возвращается к привычному режиму работы.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 811 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 143 случая заражения. В Москве - 645 случаев.

- Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего сначала пандемии инфекция унесла жизни свыше 4,3 тысячи жителей столицы.