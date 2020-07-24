РИАМО - 24 июл. Заторы на дорогах ожидаются в Москве в пятницу вечером из-за проведения выпускного вечера в Парке Горького и перекрытия некоторых улиц, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры.

«Уже с 16:00 начнутся перекрытия из-за праздника выпускников, а москвичи будут выезжать в область на дачи», – говорится в сообщении.

Наиболее затрудненным будет проезд будет по Волгоградскому проспекту, Щелковскому шоссе, проспекту Мира, Ленинградскому шоссе от Химок, Рязанскому проспекту и Волоколамскому шоссе.

Негативно на дорожную обстановку в пятницу вечером повлияют и перекрытия дорог из-за ремонта. Такая проблема ожидает столичных водителей на 8-м и 68-м километрах МКАД, в Шереметьевском тоннеле и Киевском путепроводе на ТТК, на Большом каменном мосту и проспекте Мира, а также на 39-м километре внутренней стороны МКАД.

Столичный Дептранс рекомендовал водителям выбирать альтернативные пути следования, а также пользоваться общественным транспортом.