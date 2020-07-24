РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 24 июл. В Домодедове за сутки выявили семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 1 896 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 143 новых случая заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлен 62 461 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 085 человек. Выздоровели и выписались 44 739 человек. Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово - 1 896», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

24 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 90% торговых объектов Подмосковья возобновили работу. Также свою работу возобновили 50% кафе и ресторанов Подмосковья.

- Прием наличных для оплаты проезда возобновят в общественном транспорте Подмосковья 25 июля. Он возвращается к привычному режиму работы.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 811 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 143 случая заражения. В Москве - 645 случаев.

- Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего сначала пандемии инфекция унесла жизни свыше 4,3 тысячи жителей столицы.