РИАМО - 24 июл. Вендинговые автоматы, в которых можно купить медицинские маски, перчатки, а также снэки, появились на трех автовокзалах и одной автостанции «Мосгортранса», говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Мы установили такие автоматы на международных автовокзалах: «Саларьево», «Северные Ворота», «Южные Ворота» и на автостанции «Варшавская». Там можно купить как целый комплект из маски и перчаток за 35 рублей, так и средства защиты по отдельности — маску за 15 рублей, перчатки за 20», - говорится в сообщении.

Пассажиры, которые забыли маску или перчатки дома, теперь могут их купить прямо перед посадкой на междугородний или международный автобус. Средства индивидуальной защиты необходимы, чтобы снизить риск распространения Covid-19.

Междугородние и международные поездки обычно бывают длительные по времени, поэтому в автоматах также можно купить напитки и снэки.

Специалисты компании-перевозчика проводят обработку в помещениях автостанций и автовокзалов как минимум два раза в день, а также дезинфицируют все поверхности.

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24 ИЮЛЯ

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