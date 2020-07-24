РИАМО - 24 июл. Следователь отдела по Раменскому округу ГСУ СК России по Подмосковью завершил расследование дела в отношении 44-летней москвички, которая обвиняется в совершении сделки, направленной на покупку ребенка, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного главка Следственного комитета России.

«По данным следствия, в феврале 2020 года обвиняемая посредством сети Интернет разместила объявление в одной из социальных сетей о намерении приобрести для воспитания новорожденного ребенка за денежное вознаграждение. В последствии с ней связались оперативные сотрудники и представились продавцами», - говорится в сообщении.

Обвиняемая договорилась о встрече в одном из торговых центров Жуковского и передаче денежных средств в размере 75 тысяч рублей тремя платежами. После передачи средств ее задержали.

На допросе женщина полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Собранные правоохранителями доказательства легли в основу обвинения. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением уже передано в суд.