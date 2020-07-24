РИАМО - 24 июл. Подмосковный футбольный клуб «Химки» 25 июля сыграет в финальном матче турнира Олимп - Кубок России, Московская область ждет кубок у себя, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Парни, бейтесь ради победы! Мы верим в вас и ждем кубок в Подмосковье. А в следующем сезоне будем болеть за вас в Премьер-лиге. Только вперед!!!» - написал Воробьев на своей странице в соцстети «ВКонтакте».

Он отметил, что выход «Химок» в финал турнира стал неожиданным для экспертов, потому что никто не думал, что такая дерзкая и талантливая молодежь сможет дойти до финала.

Губернатор добавил, что главное на игре – это правильный психологический настрой спортсменов.

«Очень надеюсь, что вы психологически не перегорите, это всегда очень важно. <…> Переживать должны они («Зенит» - ред.)», - подчеркнул Воробьев.

Игра пройдет в Екатеринбурге. Химкинские футболисты будут сражаться за кубок с петербургским «Зенитом».