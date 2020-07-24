РИАМО - 24 июл. За минувшие сутки в Подмосковье выявили 143 случая коронавирусной инфекции, общее число случаев инфицирования в регионе за время пандемии составило 62 461, сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.
В Подмосковье с начала пандемии выздоровели и выписались 44 739 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Скончались 1 085 человек.
Ограничения, введенные из-за коронавируса, поэтапно снимаются в Подмосковье. В то же время продолжает действовать масочный режима. Кроме того, граждане должны соблюдать социальную дистанцию.
При появлении любых симптомов ОРВИ жителям Подмосковья советуют вызывать врача.
В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8-800-550-50-30. Также есть тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.
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