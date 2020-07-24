РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 24 июл. Временное отключение электричества планируется 26, 28 и 29 июля в населенных пунктах городского округа Щелково, сообщатся в официальной группе администрации городского округа Щелково в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с проведением технического обслуживания электросетей будет частично отключено электричество в ряде населенных пунктов», - говорится в сообщении.

26 июля с 9:00 до 17:00 будет отключена электроэнергия в деревнях: Воря-Богородское, Протасово, Алексеевка-2, Алексеевка-3.

28 июля электричества не будет в селах Петровское, Душоново и деревне Огуднево, 29 июля - в поселке Фряново на улицах: Интернациональная, Большая Набережная, Малая Набережная, Прудовая, Могутовская, Коммунистическая, Механизаторов, Поперечная, а также в деревне Козино и СНТ Козино.