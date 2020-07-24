РИАМО - 24 июл. Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, что сожительница погибшего в ДТП Сергея Захарова, действительно, подала в суд, но сделала это ради денег, сообщает Газета.ru.



По мнению юриста, женщина пытается получить деньги с Ефремова, а смерть Захарова ее не интересует.

«Она — сожительница, нет такого понятия гражданская жена. Любовница, сожительница. Она обжаловала действия следователей. Идет борьба за деньги», - отметил адвокат.

Он уточнил, что если гражданскую жену Ефремова признают потерпевшей, то она сможет получить деньги с артиста. По мнению правозащитника, требование женщины не удовлетворят.



Михаила Ефремова будут судить за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Актер на своей машине пересек двойную сплошную и влетел в грузовичок. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице после ДТП. Судить Ефремова будет судья Елена Абрамова.