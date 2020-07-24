РИАМО - 24 июл. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что в стране все ограничения, введенные из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, могут снять к февралю, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Мы хотели бы, чтобы путь по формированию популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов, был доведен. <…> Тогда мы будем говорить спокойно, что мы переходим новую фазу возвращения к обычной привычной нашей жизни», — сказал Мурашко.

Он отметил, что на сегодняшний день в регионах страны в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки сохраняются разные ограничительные меры по коронавирусной инфекции.

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24 ИЮЛЯ

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Более 90% торговых объектов Подмосковья возобновили работу. Также свою работу возобновили 50% кафе и ресторанов Подмосковья.

- Прием наличных для оплаты проезда возобновят в общественном транспорте Подмосковья 25 июля. Он возвращается к привычному режиму работы.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 811 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 143 случая заражения. В Москве - 645 случаев.

- Еще 11 пациентов с коронавирусом умерли в Москве. Всего сначала пандемии инфекция унесла жизни свыше 4,3 тысячи жителей столицы.