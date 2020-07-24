РИАМО – 24 июл. Совет Федерации одобрил закон о запрете продажи сосательного и жевательного табака, а также о повышении ответственности за реализацию этой продукции, сообщает Федеральное агентство новостей.

При принятии этого закона, возрастают штрафы за продажу снюса и насвая, независимо от того, кому осуществляется продажа — взрослому или несовершеннолетнему. Для граждан штрафы вырастут до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц - до 150 тысяч рублей.

«Штраф будет еще выше, если табачные изделия были проданы детям. Для граждан, продавших снюс и насвай несовершеннолетним, штраф составит от 20 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — от 40 до 70 тысяч рублей, для юрлиц — от 150 до 300 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Инициаторы закона ссылаются на мнение специалистов, которые утверждают, что потребление таких средств оказывает опасное влияние на здоровье как детей, так и взрослых и может быть причиной многих соматических заболеваний.