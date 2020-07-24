РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 июл. В подмосковном Подольске 15 и 16 августа пройдет турнир по конному спорту на Кубок памяти первого мэра города Александра Никулина, сообщается в группе «Конноспортивный клуб «Фаворит» городского округа Подольск МО» в соцсети «ВКонтакте».

«В КСК «Фаворит» 15 августа будут проходить соревнования профессионалов и любителей по конному спорту «Традиционный турнир по конкуру и выездке на Кубок памяти Никулина». Во второй день, 16 августа, состоятся соревнования по конкуру «Бодрость духа, грация и пластика» ко Дню физкультурника», – говорится в сообщении.

Предусмотрен призовой фонд. По традиции в турнире принимает участие более 100 спортсменов, из них большая часть из Подольска. Посмотреть соревнования могут все желающие бесплатно.

Александр Никулин возглавлял администрацию Подольска с 1991 по 2003 год. В это время в городе появились новые важнейшие объекты, среди которых: дом ветеранов, станция скорой помощи, мост через реку Пахра, Ледовый дворец. Была запущена троллейбусная линия, создан КСК «Фаворит», в котором он сам очень любил бывать.