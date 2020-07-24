РИАМО - 24 июл. Три центра социального обслуживания населения введут в эксплуатацию в этом году на территории Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Сейчас в столице развернута масштабная работа по строительству и реконструкции социальных объектов. Всего же в 2020-2023 годах введут 11 объектов сферы социальной защиты населения», – отметил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Центр соцобслуживания населения «Некрасовка» находится в Юго-Восточном округе столицы на улице 1-ой Вольской. К настоящему моменту строители закончили все работы по возведению здания. Специалисты проводят подготовку центра к вводу в эксплуатацию. Здание - четырехэтажное, его общая площадь составляет 3,3 тысячи квадратных метров.

Центр соцбслуживания населения «Котловка» располагается в Юго-Западном округе Москвы на улице Нагорной. Закончить строительство объекта площадью в 2 тысячи квадратных метров собираются к осени. На данный момент строители проводят отделку и монтаж внутренних инженерных систем.

Здание для размещения управления социальной защиты населения и центра социального обслуживания в районе Северный находится на Дмитровском шоссе. Общая площадь объекта составляет 3,99 тысячи квадратных метров.