РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 июл. В подмосковных Люберцах с 1 августа будет ограничен выезд транспорта с Южной улицы на Новорязанское шоссе, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«С 1 августа 2020 года будет ограничен выезд с улицы Южная на Новорязанское шоссе на трассе М-5 «Урал», - говорится в сообщении.

Съезд ограничат в рамках реконструкции автомобильной дороги М-5 «Урал» - от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска.

«Въезд будет ограничен частично. Передвигаться по дороге можно будет, как обычно, сложности возникнут только при въезде на предприятия», - уточняется в материале.

Ограничения продлятся около года.